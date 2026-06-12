Муфтий в День России призвал сохранить в сердце мир и любовь к ближнему

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Муфтий-шейх Равиль Гайнутдин поздравил соотечественников с Днем России и призвал сохранять мир в сердце и любовь к ближнему.
- Духовный лидер отметил, что многонациональный народ России гордится своим суверенитетом, единством и культурным наследием.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В День России председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий-шейх Равиль Гайнутдин пожелал соотечественникам сохранять мир в сердце и любовь к ближнему.
"Дорогие братья и сёстры! В этот праздничный день от всего сердца желаю вам сохранять в своих сердцах мир и любовь к ближнему. Обращаю свои молитвы ко Всевышнему Господу с просьбой благословить Россию, даровать ей процветания и поддержать созидательные труды населяющих её народов", - написал муфтий Гайнутдин (текст поздравления - в распоряжении РИА Новости).
По его словам, День России – это особенная дата и повод обратиться к истории.
"Многонациональный народ нашего Отечества по праву гордится своим суверенитетом, единством, свободой, богатейшими духовными и культурными сокровищами. Это наследие, с величайшим трудом добытое нашими предками, мы, жители современной России, не имеем права потерять. Убежден, что любовь к Родине и общие духовно-нравственные ценности не позволят разрушить наше многовековое братство", - заключил глава ДУМ РФ.