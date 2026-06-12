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Муфтий в День России призвал сохранить в сердце мир и любовь к ближнему - РИА Новости, 12.06.2026
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Религия
 
00:01 12.06.2026
Муфтий в День России призвал сохранить в сердце мир и любовь к ближнему

Муфтий Гайнутдин в день России пожелал соотечественникам сохранять мир в сердце

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин перед началом пленарного заседания в Московской Соборной мечети
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Муфтий-шейх Равиль Гайнутдин поздравил соотечественников с Днем России и призвал сохранять мир в сердце и любовь к ближнему.
  • Духовный лидер отметил, что многонациональный народ России гордится своим суверенитетом, единством и культурным наследием.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. В День России председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий-шейх Равиль Гайнутдин пожелал соотечественникам сохранять мир в сердце и любовь к ближнему.
"Дорогие братья и сёстры! В этот праздничный день от всего сердца желаю вам сохранять в своих сердцах мир и любовь к ближнему. Обращаю свои молитвы ко Всевышнему Господу с просьбой благословить Россию, даровать ей процветания и поддержать созидательные труды населяющих её народов", - написал муфтий Гайнутдин (текст поздравления - в распоряжении РИА Новости).
По его словам, День России – это особенная дата и повод обратиться к истории.
"Многонациональный народ нашего Отечества по праву гордится своим суверенитетом, единством, свободой, богатейшими духовными и культурными сокровищами. Это наследие, с величайшим трудом добытое нашими предками, мы, жители современной России, не имеем права потерять. Убежден, что любовь к Родине и общие духовно-нравственные ценности не позволят разрушить наше многовековое братство", - заключил глава ДУМ РФ.
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