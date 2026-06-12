Вечность и один день: величие России в ее людях

День России был официально установлен в 1992 году и поначалу воспринимался скептично. Неуклюжим было даже первоначальное название — калька с американского Дня независимости. Но Соединенные Штаты праздновали свое освобождение от британского ига, а что праздновали мы?

А самое главное, что оставалось от России в 1992 году? В январе 1991-го все вклады наших граждан были заморожены. Спустя год их разморозили, но к тому времени деньги сожрала огромная инфляция. В одночасье трудящиеся люди лишились всего — и одновременно, словно в насмешку, гигантские состояния начали сколачивать деятели, мягко выражаясь, сомнительных нравственных достоинств.

Закрывались и банкротились заводы, КБ, шли под нож великие и успешные проекты, обнищала армия. Главы регионов все чаще посматривали по сторонам в поисках выхода из Российской Федерации. Миллионы людей потеряли все и рухнули в нищету. Из всех постсоциалистических стран Россия стала самой пострадавшей от того, что вежливо называлось шоковой терапией, а по сути было ампутацией без обезболивания.

Распался не просто Советский Союз — рухнула, казалось, вся историческая Россия. Русский народ стал самым большим разделенным народом в истории. И тут внезапно нам предложили праздновать 12 июня — "со слезами на глазах", не иначе.

Китайский мудрец говорил, что исправление вещей начинается с исправления имен. Глубоко символично, что название праздника было изменено в 2002 году: 12 июня стало Днем России. Именно тогда прекратилось это страшное ощущение, когда мы жили, "под собою не чуя страны".

Мы начали потихоньку выкарабкиваться. Расплатились с долгами, перезапустили экономику после дефолта. Люди массово стали покупать по одной, а потом и по две, и по три машины на семью. Города заполнились новостройками, и хорошим тоном стало приобретать квартиры про запас — детям и для сдачи в аренду. Люди поехали по всему миру — российских путешественников можно было встретить везде: от Патагонии до Ньюфаундленда. Российские технологии раскупались как горячие пирожки — от С-400 до антивируса Касперского.

И вот тогда, когда мы поверили в себя, День России стал обретать свой истинный смысл и свое гордое звучание. Да, нам было что праздновать. Мы выбрались из невероятной ямы 90-х, обрели новые силы и заслужили всеобщее уважение. Мы выжили, мы выстояли.

А ведь еще в начале нулевых западный консенсус гласил, что Россия обречена и в скором будущем от нее ничего не останется. Ну и где теперь эти предсказатели? Да, нам было что праздновать.

Наши экономические успехи особенно ярко смотрелись на фоне кризисов, которые сотрясали остальной мир, в том числе те западные страны, которые вечно учили нас жить. Во время Великой рецессии 2007-2009 годов на Западе появился специальный термин "экономический суицид": разорившиеся, потерявшие работу, сбережения и единственное жилье люди массово кончали с собой. Россиянам же эти годы запомнились другим. Именно тогда у нас стартовала программа материнского капитала, и сотни тысяч семей без проблем обзавелись новыми квартирами.

Конечно, такого процветания нам не могли простить, и с 2014-го приходится всерьез драться за свой суверенитет, за своих людей, за возможность мирно и самостоятельно развиваться, а не вкалывать на мирового гегемона.

Я никогда не забуду кадры весны 2014 года из восставшего Донецка — как десятки тысяч людей несут на вытянутых руках огромные полотнища российского флага. Вообще, Новороссия многому нас научила. Стоит съездить в Севастополь или Мариуполь и посмотреть, как там празднуют День России. Там 12 июня — естественное продолжение Дня Победы.

Величие России — в ее людях, умных, творческих, трудолюбивых, сумевших вывести свою страну из тяжелейшего кризиса и отстроить современную, прогрессивную державу, которая сохраняет и смело отстаивает в нашем жестоком мире ценности гуманизма, равенства, милосердия, любви. Бойцы СВО, спасающие наших людей. Рабочие, плавящие сталь. Судостроители, спускающие со стапелей новый корабль. Учителя, читающие малышам "У лукоморья дуб зеленый...". Машинисты, ведущие поезда. Летчики-испытатели, поднимающие в небо новейшие истребители. Новостники, круглосуточно информирующие страну. Двенадцатое июня — это наш день, наш всеобщий праздник.