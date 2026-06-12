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Россияне скупили кокошники ко Дню России - РИА Новости, 12.06.2026
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11:33 12.06.2026
Россияне скупили кокошники ко Дню России

Продажи кокошников в России за две недели до Дня России выросли в два раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКокошник
Кокошник - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Кокошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За период с 25 мая по 8 июня 2026 года продажи праздничной атрибутики и товаров с российской символикой на Wildberries показали положительную динамику.
  • Продажи кокошников среди жителей РФ выросли на 65% в денежном выражении и на 82% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Спрос на большие флаги-триколоры, флаги с гербом России и небольшие флажки вырос почти в два раза.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. За две недели до Дня России россияне на Wildberries скупили почти в два раза больше кокошников, чем за аналогичный период в прошлом году, подсчитали для РИА Новости аналитики маркетплейса.
"По данным Wildberries за период с 25 мая по 8 июня 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи праздничной атрибутики и товаров с российской символикой среди россиян продемонстрировали положительную динамику", - говорится в сообщении.
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"Отдельно можно отметить высокий интерес россиян к кокошникам. В преддверии праздника эта категория показала одну из самых заметных динамик: продажи кокошников среди жителей РФ выросли на 65% в денежном выражении и на 82% в штуках год к году", - добавляется в сообщении.
Кроме того, среди популярных позиций - большие флаги-триколоры, флаги с гербом России и небольшие флажки, спрос на которые вырос почти в два раза.
Также положительную динамику показали броши с российской символикой: их продажи выросли на треть в денежном выражении и в 1,5 раза в штуках. Спрос на значки увеличился на 10% в деньгах и на треть в натуральном выражении. Продажи воздушных шариков выросли на 15% в денежном выражении и в 1,5 раза в штуках.
"Мы видим, что ко Дню России россияне активно выбирают как традиционные символы праздника, так и аксессуары, которые помогают создать праздничный образ или оформить пространство", - заключили в пресс-службе маркетплейса.
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