Россияне скупили кокошники ко Дню России

Краткий пересказ от РИА ИИ За период с 25 мая по 8 июня 2026 года продажи праздничной атрибутики и товаров с российской символикой на Wildberries показали положительную динамику.

Продажи кокошников среди жителей РФ выросли на 65% в денежном выражении и на 82% в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Спрос на большие флаги-триколоры, флаги с гербом России и небольшие флажки вырос почти в два раза.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. За две недели до Дня России россияне на Wildberries скупили почти в два раза больше кокошников, чем за аналогичный период в прошлом году, подсчитали для РИА Новости аналитики маркетплейса.

"По данным Wildberries за период с 25 мая по 8 июня 2026 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи праздничной атрибутики и товаров с российской символикой среди россиян продемонстрировали положительную динамику", - говорится в сообщении.

"Отдельно можно отметить высокий интерес россиян к кокошникам. В преддверии праздника эта категория показала одну из самых заметных динамик: продажи кокошников среди жителей РФ выросли на 65% в денежном выражении и на 82% в штуках год к году", - добавляется в сообщении.

Кроме того, среди популярных позиций - большие флаги-триколоры, флаги с гербом России и небольшие флажки, спрос на которые вырос почти в два раза.

Также положительную динамику показали броши с российской символикой: их продажи выросли на треть в денежном выражении и в 1,5 раза в штуках. Спрос на значки увеличился на 10% в деньгах и на треть в натуральном выражении. Продажи воздушных шариков выросли на 15% в денежном выражении и в 1,5 раза в штуках.