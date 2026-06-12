Посол Копыркин: Москва не оспаривает право Еревана на суверенную политику

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская сторона не ставит под сомнение право Армении на суверенную внешнюю политику.

Российско-армянское сотрудничество опирается на устойчивый политический диалог и другие форматы взаимодействия.

Россия сохраняет прочное первенство среди внешнеторговых партнеров Армении и вносит вклад в ее социально-экономическое развитие.

ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Российская сторона никогда не ставила и не ставит под сомнение право Армении на суверенную внешнюю политику, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Хотел бы подчеркнуть, что российская сторона никогда не ставила и не ставит под сомнение неоспоримое право Республики Армения на суверенную внешнюю политику. Мы рассчитываем на то, что взаимодействие Еревана с другими партнерами не нанесет ущерб нашим двусторонним связям и не будет направлено против России", - заявил посол в ходе приема в честь Дня России

По его словам, сегодня российско-армянское межгосударственное сотрудничество опирается на устойчивый и взаимоуважительный политический диалог на высшем и высоком уровнях, межправительственные, межпарламентские и межведомственные форматы, межрегиональные контакты, солидную договорно-правовую базу.

"Вместе с тем очевидно, что наши отношения подошли к этапу переосмысления и адаптации к меняющимся глобальным и региональным реалиям. Москва полностью готова вести такую совместную работу в конструктивном, взаимовыгодном ключе на базе имеющихся двусторонних механизмов", отметил дипломат.

Он напомнил, что Россия сохраняет прочное первенство среди внешнеторговых партнеров Армении , лидирует по объему денежных переводов и потоку зарубежных туристов.