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Посол Копыркин: Москва не оспаривает право Еревана на суверенную политику - РИА Новости, 12.06.2026
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22:15 12.06.2026
Посол Копыркин: Москва не оспаривает право Еревана на суверенную политику

Посол Копыркин: РФ не ставит под сомнение право Армении на суверенную политику

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона не ставит под сомнение право Армении на суверенную внешнюю политику.
  • Российско-армянское сотрудничество опирается на устойчивый политический диалог и другие форматы взаимодействия.
  • Россия сохраняет прочное первенство среди внешнеторговых партнеров Армении и вносит вклад в ее социально-экономическое развитие.
ЕРЕВАН, 12 июн - РИА Новости. Российская сторона никогда не ставила и не ставит под сомнение право Армении на суверенную внешнюю политику, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
"Хотел бы подчеркнуть, что российская сторона никогда не ставила и не ставит под сомнение неоспоримое право Республики Армения на суверенную внешнюю политику. Мы рассчитываем на то, что взаимодействие Еревана с другими партнерами не нанесет ущерб нашим двусторонним связям и не будет направлено против России", - заявил посол в ходе приема в честь Дня России.
По его словам, сегодня российско-армянское межгосударственное сотрудничество опирается на устойчивый и взаимоуважительный политический диалог на высшем и высоком уровнях, межправительственные, межпарламентские и межведомственные форматы, межрегиональные контакты, солидную договорно-правовую базу.
"Вместе с тем очевидно, что наши отношения подошли к этапу переосмысления и адаптации к меняющимся глобальным и региональным реалиям. Москва полностью готова вести такую совместную работу в конструктивном, взаимовыгодном ключе на базе имеющихся двусторонних механизмов", отметил дипломат.
Он напомнил, что Россия сохраняет прочное первенство среди внешнеторговых партнеров Армении, лидирует по объему денежных переводов и потоку зарубежных туристов.
"Компании с российским капиталом входят в число крупнейших налогоплательщиков и вносят весомый вклад в социально-экономическое развитие Республики. В немалой степени эти результаты обеспечиваются нашим совместным раскрытием потенциала евразийской экономической интеграции", - заявил посол.
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