Краткий пересказ от РИА ИИ Посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Россия в период испытаний не только выстоит, но и станет еще сильнее.

Он подчеркнул, что Россия активно способствует формированию более справедливого многополярного мироустройства на принципах равноправия всех участников международных отношений.

Посол отметил, что в 2024 году Путин выступил с инициативой о разработке новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, а Российская Федерация совместно с Республикой Беларусь продвигает идею разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.

ЕРЕВАН, 12 июня - РИА Новости. Россия в период испытаний не только выстоит, но и станет еще сильнее, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.

"Россия вновь вошла в период непростых испытаний, но нашу страну никому не удалось сломить. Тем, кто не может смириться с суверенной и самодостаточной позицией нашей страны, не помогут ни политические интриги, ни санкции, ни подлые террористические атаки, ни информационные диверсии. Как это не раз было в нашей истории, мы выстоим и будем еще сильнее", - заявил Копыркин в ходе приема в честь Дня России.

По его словам, несмотря на геополитическую турбулентность, Россия прочно утвердилась в роли одного из ведущих и ответственных участников глобальных процессов и активно способствует формированию более справедливого многополярного мироустройства на принципах равноправия всех участников международных отношений, неукоснительного соблюдения международного права, бережного отношения к ценностям различных цивилизаций.

"Мы убеждены, что глобальную стабильность можно обеспечить только на основе взаимного уважения, учета интересов всех сторон, отказа от диктата и навязывания чуждых моделей и идеологий. Соответствующие идеи продвигаются в рамках таких объединений нового типа, как БРИКС и ШОС", - заявил Копыркин.

Он добавил, что попытки отдельных государств спасти безвозвратно уходящую геополитическую гегемонию и продлить благополучие за счет ограбления и эксплуатации других стран и народов приводят к нарастающей глобальной нестабильности. По его словам, конфликтами охвачен Ближний Восток, нарастает напряженность в Латинской Америке, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах, а продолжающаяся агрессия против Ирана поставила на грань острого кризиса мировую логистическую и торгово-экономическую систему, энергетическую и продовольственную безопасность.