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Россия в период испытаний выстоит и станет сильнее, заявил посол Копыркин - РИА Новости, 12.06.2026
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21:14 12.06.2026
Россия в период испытаний выстоит и станет сильнее, заявил посол Копыркин

Посол Копыркин: Россия в период испытаний выстоит и станет сильнее

© Sputnik / Андраник Казарян | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Sputnik / Андраник Казарян
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Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Армении Сергей Копыркин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол в Ереване Сергей Копыркин заявил, что Россия в период испытаний не только выстоит, но и станет еще сильнее.
  • Он подчеркнул, что Россия активно способствует формированию более справедливого многополярного мироустройства на принципах равноправия всех участников международных отношений.
  • Посол отметил, что в 2024 году Путин выступил с инициативой о разработке новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, а Российская Федерация совместно с Республикой Беларусь продвигает идею разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.
ЕРЕВАН, 12 июня - РИА Новости. Россия в период испытаний не только выстоит, но и станет еще сильнее, заявил посол РФ в Ереване Сергей Копыркин.
"Россия вновь вошла в период непростых испытаний, но нашу страну никому не удалось сломить. Тем, кто не может смириться с суверенной и самодостаточной позицией нашей страны, не помогут ни политические интриги, ни санкции, ни подлые террористические атаки, ни информационные диверсии. Как это не раз было в нашей истории, мы выстоим и будем еще сильнее", - заявил Копыркин в ходе приема в честь Дня России.
По его словам, несмотря на геополитическую турбулентность, Россия прочно утвердилась в роли одного из ведущих и ответственных участников глобальных процессов и активно способствует формированию более справедливого многополярного мироустройства на принципах равноправия всех участников международных отношений, неукоснительного соблюдения международного права, бережного отношения к ценностям различных цивилизаций.
"Мы убеждены, что глобальную стабильность можно обеспечить только на основе взаимного уважения, учета интересов всех сторон, отказа от диктата и навязывания чуждых моделей и идеологий. Соответствующие идеи продвигаются в рамках таких объединений нового типа, как БРИКС и ШОС", - заявил Копыркин.
Он добавил, что попытки отдельных государств спасти безвозвратно уходящую геополитическую гегемонию и продлить благополучие за счет ограбления и эксплуатации других стран и народов приводят к нарастающей глобальной нестабильности. По его словам, конфликтами охвачен Ближний Восток, нарастает напряженность в Латинской Америке, в Азиатско-Тихоокеанском и других регионах, а продолжающаяся агрессия против Ирана поставила на грань острого кризиса мировую логистическую и торгово-экономическую систему, энергетическую и продовольственную безопасность.
"В этих условиях возрастает потребность в новой архитектуре равной и неделимой безопасности в Евразии, адекватной современным вызовам. В 2024 году президент России Владимир Путин выступил с соответствующей инициативой, предполагающей, что евразийские государства сами возьмут на себя ответственность за свое будущее без деструктивного вмешательства извне. Вместе с заинтересованными партнерами, Российская Федерация в соавторстве с Республикой Беларусь продвигает идею разработки Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке", - подчеркнул посол.
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