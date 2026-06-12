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В США заявили, что не смогут помочь Украине и Европе с поставками газа - РИА Новости, 12.06.2026
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11:39 12.06.2026
В США заявили, что не смогут помочь Украине и Европе с поставками газа

Риддл: США не смогут помочь Украине и Европе с поставками газа на зиму

© AP Photo / Julio CortezФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© AP Photo / Julio Cortez
Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл заявил, что США не могут помочь Украине и Европе восполнить нехватку сжиженного природного газа из-за отсутствия у страны достаточных запасов.
  • Риддл добавил, что европейские газовые хранилища заполнены менее чем на половину (42%), хотя обычно их стараются держать на уровне 90%.
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в Вашингтоне обеспокоены из-за предстоящей суровой зимы на Украине, так как Киев не может генерировать достаточное количество электроэнергии.
ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Соединенные Штаты не способны восполнить нехватку сжиженного природного газа (СПГ) на Украине и в Европе из-за того, что у самой страны нет достаточных его запасов, заявил исполнительный директор американской ассоциации производителей СПГ Чарли Риддл.
"Проблема тут заключается в вопросе поставок. У США сейчас действительно нет возможности поставлять больше газа... На самом деле в США сейчас просто нет никаких избыточных запасов, которые в конечном счете могли бы быть направлены на Украину и в регион", - сказал он в ходе брифинга в ответ на вопрос о том, могут ли Штаты помочь Украине и европейским союзникам избежать энергетического кризиса зимой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Риддл добавил, что европейские газовые хранилища сейчас заполнены менее чем на половину (42%), при том, что обычно их стараются держать на уровне 90%.
"Мы столкнемся со сценарием, при котором рынок в целом, не только европейский, но и азиатский, столкнется с дефицитом поставок. Мы не сможем восполнить потери в производстве, вызванные кризисом в Персидском заливе", - добавил он.
В начале июня госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что в Вашингтоне обеспокоены в связи с предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию.
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