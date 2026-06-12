Военные отразили атаку БПЛА на Самарскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская сторона попыталась атаковать Самарскую область.
- Военные отразили удар БПЛА, пострадавших нет.
САРАТОВ, 12 июн - РИА Новости. Украинский террористический режим попытался атаковать Самарскую область, военные отразили удар БПЛА, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
"Сегодня ночью украинский террористический режим вновь попытался атаковать наш регион. Благодарю наших военных, которые отражали удар беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - написал глава региона в своем канале на платформе "Макс".