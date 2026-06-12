В Раменском на трассе М-5 "Урал" произошло массовое ДТП

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пять машин столкнулись в Раменском Московской области, предварительно, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

В ведомстве добавили, что на данный момент в результате ДТП двое граждан обратились за медицинской помощью.