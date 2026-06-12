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В Раменском на трассе М-5 "Урал" произошло массовое ДТП - РИА Новости, 12.06.2026
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22:11 12.06.2026
В Раменском на трассе М-5 "Урал" произошло массовое ДТП

В Раменском на трассе М-5 "Урал" столкнулись пять машин

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 40-м километре автодороги М-5 «Урал» в сторону области столкнулись пять автомашин.
  • В результате ДТП двое граждан обратились за медицинской помощью.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Пять машин столкнулись в Раменском Московской области, предварительно, пострадали два человека, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Сегодня на 40-м километре автодороги М-5 "Урал" в сторону области произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, столкнулись пять автомашин, передвигавшихся в попутном направлении", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на данный момент в результате ДТП двое граждан обратились за медицинской помощью.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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