ПВО уничтожила 185 дронов ВСУ над российскими регионами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день.
- Беспилотные летательные аппараты были перехвачены и уничтожены над территориями нескольких областей России и над акваторией Азовского моря.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Средства ПВО уничтожили 185 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территорией России за день, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Двенадцатого июня текущего года в период с 8.00 до 20.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 185 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18