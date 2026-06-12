Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Ростовской области

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" женщине из Ростовской области и наградил орденом "Родительская слава" родителей из трех регионов, а медалью ордена - матерей и отцов из 7 регионов, следует из соответствующего указа.