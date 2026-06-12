Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Ростовской области - РИА Новости, 12.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:03 12.06.2026
Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Ростовской области

Путин присвоил звание "Мать-героиня" женщине из Ростовской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Пащенко из Ростовской области.
  • Орденом «Родительская слава» награждены родители из Пермского края, Тюменской области и Воронежской области.
  • Медалью ордена «Родительская слава» награждены родители из Крыма, Свердловской области, Курской области, Чувашской республики, Тамбовской области, Ханты-Мансийского автономного округа.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" женщине из Ростовской области и наградил орденом "Родительская слава" родителей из трех регионов, а медалью ордена - матерей и отцов из 7 регионов, следует из соответствующего указа.
"За большие заслуги в укреплении института и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Пащенко Ирине Руслановне, Ростовская область", - говорится в документе.
Орденом "Родительская слава" награждены Сергей и Наталья Паршаковы из Пермского края, Елена и Генрих Ремпель из Тюменской области и Ольга и Руслан Шишкины из Воронежской области.
Медалью ордена "Родительская слава" наградили Олега Бобарыкина и Анну Неверову из Крыма, Алексея и Ирину Воложаниных из Свердловской области, Ольгу и Александра Гончаровых из Курской области, а также Николая и Ольгу Морозовых из Чувашской республики, Анатолия и Екатерину Овчинниковых из Тамбовской области. Высокой наградой также удостоены Юлия и Дмитрий Писаревы из Ханты-Мансийского автономного округа и Оксана и Вячеслав Семеновы из Тамбовской области.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Жительница Мордовии поблагодарила Путина за орден "Мать-героиня"
1 июня, 17:17
 
ОбществоТамбовская областьРоссияРостовская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала