Путин присвоил звание "Мать-героиня" жительнице Ростовской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» Ирине Пащенко из Ростовской области.
- Орденом «Родительская слава» награждены родители из Пермского края, Тюменской области и Воронежской области.
- Медалью ордена «Родительская слава» награждены родители из Крыма, Свердловской области, Курской области, Чувашской республики, Тамбовской области, Ханты-Мансийского автономного округа.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" женщине из Ростовской области и наградил орденом "Родительская слава" родителей из трех регионов, а медалью ордена - матерей и отцов из 7 регионов, следует из соответствующего указа.
"За большие заслуги в укреплении института и воспитании детей присвоить звание "Мать-героиня" Пащенко Ирине Руслановне, Ростовская область", - говорится в документе.
Орденом "Родительская слава" награждены Сергей и Наталья Паршаковы из Пермского края, Елена и Генрих Ремпель из Тюменской области и Ольга и Руслан Шишкины из Воронежской области.
Медалью ордена "Родительская слава" наградили Олега Бобарыкина и Анну Неверову из Крыма, Алексея и Ирину Воложаниных из Свердловской области, Ольгу и Александра Гончаровых из Курской области, а также Николая и Ольгу Морозовых из Чувашской республики, Анатолия и Екатерину Овчинниковых из Тамбовской области. Высокой наградой также удостоены Юлия и Дмитрий Писаревы из Ханты-Мансийского автономного округа и Оксана и Вячеслав Семеновы из Тамбовской области.