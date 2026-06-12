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Путин наградил медалью ордена заслуженного тренера России Тишину - РИА Новости, 12.06.2026
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20:57 12.06.2026
Путин наградил медалью ордена заслуженного тренера России Тишину

Путин наградил медалью ордена заслуженного тренера России Наталью Тишину

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заслуженного тренера России по художественной гимнастике Наталью Тишину.
  • Она является старшим тренером-преподавателем Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В. С. Тишина.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заслуженного тренера России по художественной гимнастике Наталью Тишину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить… медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Тишину Наталью Борисовну - старшего тренера-преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина", - говорится в документе
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