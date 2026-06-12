Путин наградил медалью ордена заслуженного тренера России Тишину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заслуженного тренера России по художественной гимнастике Наталью Тишину.
- Она является старшим тренером-преподавателем Нижегородского областного училища олимпийского резерва имени В. С. Тишина.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени заслуженного тренера России по художественной гимнастике Наталью Тишину, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу наградить… медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени Тишину Наталью Борисовну - старшего тренера-преподавателя государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Нижегородское областное училище олимпийского резерва имени В.С. Тишина", - говорится в документе
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