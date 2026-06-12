Путин обсудил с участником СВО применение FPV-очков

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции

Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин провел встречу с участниками специальной военной операции в Кремле.

Один из бойцов рассказал президенту, что он и его товарищи самостоятельно делают и используют FPV-очки с тепловизионным излучением на фронте.

Боец сообщил, что по образованию он горный инженер и раньше работал горным мастером на шахте "Грамотеинская".

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с одним из участников специальной военной операции применение FPV-очков с тепловизионным излучением на фронте.

Глава государства в пятницу, в День России , провел в Кремле встречу с участниками СВО. Боец одного из штурмовых подразделений, уроженец Кемеровской области , рассказал президенту, что бойцы в ночное время используют собственные FPV-очки с тепловизионным излучением.

« "А эти FPV-очки, кто их производит? Я видел, что они используются. Но вы сейчас говорите про какое производство, кто их делает?", - уточнил Путин

Боец ответил, что они самостоятельно делают такие очки на фронте.

Глава государства также спросил его, чем он занимался до спецоперации.

"Вы и ваши друзья, кто-то из ваших близких имеют отношение к угольной промышленности-то? Там (в Кузбассе - ред.) все так или иначе, да, связаны с угольной промышленностью", - поинтересовался президент.