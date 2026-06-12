Путин обсудил с участником СВО применение FPV-очков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с участниками специальной военной операции в Кремле.
- Один из бойцов рассказал президенту, что он и его товарищи самостоятельно делают и используют FPV-очки с тепловизионным излучением на фронте.
- Боец сообщил, что по образованию он горный инженер и раньше работал горным мастером на шахте "Грамотеинская".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с одним из участников специальной военной операции применение FPV-очков с тепловизионным излучением на фронте.
Глава государства в пятницу, в День России, провел в Кремле встречу с участниками СВО. Боец одного из штурмовых подразделений, уроженец Кемеровской области, рассказал президенту, что бойцы в ночное время используют собственные FPV-очки с тепловизионным излучением.
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"А эти FPV-очки, кто их производит? Я видел, что они используются. Но вы сейчас говорите про какое производство, кто их делает?", - уточнил Путин.
Боец ответил, что они самостоятельно делают такие очки на фронте.
Глава государства также спросил его, чем он занимался до спецоперации.
"Вы и ваши друзья, кто-то из ваших близких имеют отношение к угольной промышленности-то? Там (в Кузбассе - ред.) все так или иначе, да, связаны с угольной промышленностью", - поинтересовался президент.
Участник спецоперации отметил, что по образованию он горный инженер, раньше работал горным мастером на шахте "Грамотеинская".