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Путин наградил основоположницу российской школы офтальмоонкологии - РИА Новости, 12.06.2026
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20:45 12.06.2026 (обновлено: 21:12 12.06.2026)
Путин наградил основоположницу российской школы офтальмоонкологии

Путин наградил основоположницу российской школы офтальмоонкологии Бровкину

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил Алевтину Бровкину медалью Луки Крымского.
  • Алевтина Бровкина — профессор кафедры Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования в Москве, основоположница российской школы офтальмоонкологии.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил основоположницу российской школы офтальмоонкологии Алевтину Бровкину медалью Луки Крымского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"За заслуги в научно-педагогический деятельности, подготовке высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Бровкину Алевтину Федоровну профессора кафедры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования", город Москва", - говорится в указе
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