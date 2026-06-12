Путин наградил орденом Казакова, возглавлявшего канцелярию президента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Андрея Казакова, который возглавлял канцелярию президента.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Андрея Казакова, который возглавлял канцелярию президента, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В субботу Путин сменил руководителя своей канцелярии, вместо Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев.
"За вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Казакова Андрея Анатольевича - руководителя канцелярии президента РФ", - говорится в документе.
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