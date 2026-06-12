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Путин наградил орденом Казакова, возглавлявшего канцелярию президента - РИА Новости, 12.06.2026
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20:42 12.06.2026 (обновлено: 20:53 12.06.2026)
Путин наградил орденом Казакова, возглавлявшего канцелярию президента

Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Андрея Казакова

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Андрея Казакова, который возглавлял канцелярию президента.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Андрея Казакова, который возглавлял канцелярию президента, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В субботу Путин сменил руководителя своей канцелярии, вместо Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев.
"За вклад в обеспечение деятельности президента РФ и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Казакова Андрея Анатольевича - руководителя канцелярии президента РФ", - говорится в документе.
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