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Путин наградил первого зампредседателя Верховного суда - РИА Новости, 12.06.2026
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20:42 12.06.2026 (обновлено: 20:46 12.06.2026)
Путин наградил первого зампредседателя Верховного суда

Путин наградил первого зампредседателя ВС Давыдова орденом Александра Невского

© Фото : Верховный Суд РФВладимир Давыдов
Владимир Давыдов - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Верховный Суд РФ
Владимир Давыдов . Архивное фото
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Путин наградил первого зампредседателя ВС Давыдова орденом Александра Невского
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил первого зампредседателя Верховного суда Владимира Давыдова орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За вклад в укрепление и совершенствование правосудия, многолетнюю добросовестную работу в судебной системе РФ наградить орденом Александра Невского Давыдова Владимира Александровича - первого заместителя председателя Верховного суда РФ", - говорится в документе.
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