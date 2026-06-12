МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил первого зампредседателя Верховного суда Владимира Давыдова орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"За вклад в укрепление и совершенствование правосудия, многолетнюю добросовестную работу в судебной системе РФ наградить орденом Александра Невского Давыдова Владимира Александровича - первого заместителя председателя Верховного суда РФ", - говорится в документе.