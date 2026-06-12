Путин наградил орденом худрука Музыкального театра Шаляпина Мастранджело

"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Мастранджело Фабио - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры "Музыкальный театр имени Федора Шаляпина", - говорится в указе.