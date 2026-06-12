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Путин наградил орденом худрука Музыкального театра Шаляпина Мастранджело - РИА Новости, 12.06.2026
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20:36 12.06.2026 (обновлено: 20:58 12.06.2026)
Путин наградил орденом худрука Музыкального театра Шаляпина Мастранджело

Путин наградил орденом худрука Музыкального театра Шаляпина Фабио Мастранджело

© Фото : аккаунт Театра "Мюзик-Холл" в сети FacebookИтальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело
Итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : аккаунт Театра "Мюзик-Холл" в сети Facebook
Итальянский дирижер и пианист Фабио Мастранджело. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин наградил художественного руководителя музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело орденом "За заслуги в культуре и искусстве".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" художественного руководителя музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Мастранджело Фабио - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры "Музыкальный театр имени Федора Шаляпина", - говорится в указе.
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