Путин наградил орденом худрука Музыкального театра Шаляпина Мастранджело

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин наградил художественного руководителя музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело орденом "За заслуги в культуре и искусстве".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" художественного руководителя музыкального театра имени Шаляпина Фабио Мастранджело, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом "За заслуги в культуре и искусстве" Мастранджело Фабио - художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного автономного учреждения культуры "Музыкальный театр имени Федора Шаляпина", - говорится в указе.