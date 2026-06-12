Путин наградил орденом коллектив шебекинской центральной районной больницы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин наградил орденом Пирогова коллектив Шебекинской центральной районной больницы.
- Награда присуждена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова коллектив шебекинской центральной районной больницы, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить… орденом Пирогова… коллектив областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Шебекинская центральная районная больница", Белгородская область", - говорится в документе.
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