Краткий пересказ от РИА ИИ
- Андрей Казаков освобожден от должности руководителя канцелярии президента Российской Федерации.
- Александр Матвеев назначен руководителем канцелярии президента Российской Федерации.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сменил руководителя своей канцелярии, вместо Андрея Казакова на эту должность назначен Александр Матвеев, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовой информации.
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"Освободить Казакова Андрея Анатольевича от должности руководителя канцелярии президента Российской Федерации", - говорится в указе президента.
Другим указом Путин назначил Александра Матвеева руководителем своей канцелярии.