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Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля "Кантата" - РИА Новости, 12.06.2026
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Культура
 
19:54 12.06.2026 (обновлено: 20:27 12.06.2026)
Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля "Кантата"

Путин отметил вклад "Кантанты" в сохранение наследия Калининградской области

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГала-концерт всероссийского марафона классической музыки "Кантата России" в Национальном центре "Россия"
Гала-концерт всероссийского марафона классической музыки Кантата России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин отметил вклад организаторов фестиваля "Кантата" в благотворительные инициативы по сохранению архитектурного наследия Калининградской области.
  • Он подчеркнул, что фестиваль является центром притяжения для ценителей музыки и даст возможность услышать шедевры мировой классики и современные произведения.
  • Президент поздравил участников и гостей фестиваля с Днем России и пожелал им плодотворного общения и всего наилучшего.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного фестиваля классической музыки "Кантата" отметил вклад организаторов мероприятия в благотворительные инициативы, направленные на сохранение уникального архитектурного наследия Калинградской области.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Особо отмечу подвижническую миссию организаторов форума, их деятельный вклад в реализацию востребованных благотворительных инициатив, направленных на сохранение уникального исторического, архитектурного наследия Янтарного края", - говорится в приветствии.
Президент добавил, что творческий форум по праву считается центром притяжения для ценителей музыки, дает возможность гостям и участникам возможность услышать шедевры мировой классики и современные произведения.
"Уверен, что фестиваль, который проходит в Год празднования 80-летия образования Калининградской области, станет ярким событием в культурной жизни самого западного региона России и всей страны, оставит у всех незабываемые впечатления и добрые, искренние эмоции", - подчеркнул Путин.
Также глава государства поздравил организаторов, участников и гостей с Днем России, пожелал плодотворного общения и всего наилучшего.
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КультураРоссияКалининградская областьВладимир Путин
 
 
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