Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин отметил вклад организаторов фестиваля "Кантата" в благотворительные инициативы по сохранению архитектурного наследия Калининградской области.

Он подчеркнул, что фестиваль является центром притяжения для ценителей музыки и даст возможность услышать шедевры мировой классики и современные произведения.

Президент поздравил участников и гостей фестиваля с Днем России и пожелал им плодотворного общения и всего наилучшего.

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного фестиваля классической музыки "Кантата" отметил вклад организаторов мероприятия в благотворительные инициативы, направленные на сохранение уникального архитектурного наследия Калинградской области.

Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

« "Особо отмечу подвижническую миссию организаторов форума, их деятельный вклад в реализацию востребованных благотворительных инициатив, направленных на сохранение уникального исторического, архитектурного наследия Янтарного края", - говорится в приветствии.

Президент добавил, что творческий форум по праву считается центром притяжения для ценителей музыки, дает возможность гостям и участникам возможность услышать шедевры мировой классики и современные произведения.

"Уверен, что фестиваль, который проходит в Год празднования 80-летия образования Калининградской области , станет ярким событием в культурной жизни самого западного региона России и всей страны, оставит у всех незабываемые впечатления и добрые, искренние эмоции", - подчеркнул Путин