Путин направил приветствие участникам и гостям фестиваля "Кантата"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил вклад организаторов фестиваля "Кантата" в благотворительные инициативы по сохранению архитектурного наследия Калининградской области.
- Он подчеркнул, что фестиваль является центром притяжения для ценителей музыки и даст возможность услышать шедевры мировой классики и современные произведения.
- Президент поздравил участников и гостей фестиваля с Днем России и пожелал им плодотворного общения и всего наилучшего.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям Международного фестиваля классической музыки "Кантата" отметил вклад организаторов мероприятия в благотворительные инициативы, направленные на сохранение уникального архитектурного наследия Калинградской области.
Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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"Особо отмечу подвижническую миссию организаторов форума, их деятельный вклад в реализацию востребованных благотворительных инициатив, направленных на сохранение уникального исторического, архитектурного наследия Янтарного края", - говорится в приветствии.
Президент добавил, что творческий форум по праву считается центром притяжения для ценителей музыки, дает возможность гостям и участникам возможность услышать шедевры мировой классики и современные произведения.
"Уверен, что фестиваль, который проходит в Год празднования 80-летия образования Калининградской области, станет ярким событием в культурной жизни самого западного региона России и всей страны, оставит у всех незабываемые впечатления и добрые, искренние эмоции", - подчеркнул Путин.
Также глава государства поздравил организаторов, участников и гостей с Днем России, пожелал плодотворного общения и всего наилучшего.