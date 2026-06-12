Путин поддержал идею привлекать штурмовиков для внедрения новых технологий

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин согласился с необходимостью привлекать идеи и опыт специалистов-штурмовиков для внедрения новых технологий на поле боя.

Один из участников встречи предложил привлекать к внедрению новых технологий специалистов из штурмовых подразделений, подчеркнув востребованность их знаний и опыта среди производителей и разработчиков вооружений.

Путин предложил передать конкретные идеи напрямую главе Минобороны Андрею Белоусову.

МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился, что нужно привлекать идеи и опыт специалистов-штурмовиков для внедрения новых технологий на поле боя, отметив, что власти стараются делать именно так.

Глава государства в пятницу, в День России провел в Кремле встречу с участниками СВО. Один из бойцов отметил важность внедрения новых технологий на поле боя и предложил привлекать к этому специалистов, которые участвуют в боевых действиях в составе штурмовых подразделений. Он указал, что их знания и опыт будут востребованы среди производителей и разработчиков вооружений.

« "Я полностью с этим согласен. Мы так и стараемся делать", - отреагировал Путин

Он спросил бойца, есть ли у него конкретные идеи в этой части и предложил передать эти предложения напрямую главе Минобороны Андрею Белоусову , который участвовал во встрече. Президент напомнил, что министр обороны, еще будучи первым вице-премьером, занимался этими вопросами, отчасти космической сферой и передовыми разработками.

"И имея в виду, что он работал по этим высокотехнологичным направлениям, в том числе он и оказался в кресле министра обороны. Поэтому давайте ваши предложения. Я вот сейчас должен буду перейти к другой части моего сегодняшнего распорядка дня, а министра попрошу остаться. Прямо перекиньте ему все эти идеи, ладно? Мы так и стараемся делать", - заверил Путин.

Президент упомянул о примере командующего одной из группировок войск, который хорошо наладил работу по этому направлению, создавал в зоне своей ответственности большое количество небольших предприятий и лабораторий, грамотно и быстро применял эти новые наработки.