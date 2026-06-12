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Путин поддержал идею привлекать штурмовиков для внедрения новых технологий - РИА Новости, 12.06.2026
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19:49 12.06.2026
Путин поддержал идею привлекать штурмовиков для внедрения новых технологий

Путин поддержал идею привлекать штурмовиков для внедрения новых технологий в бою

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин согласился с необходимостью привлекать идеи и опыт специалистов-штурмовиков для внедрения новых технологий на поле боя.
  • Один из участников встречи предложил привлекать к внедрению новых технологий специалистов из штурмовых подразделений, подчеркнув востребованность их знаний и опыта среди производителей и разработчиков вооружений.
  • Путин предложил передать конкретные идеи напрямую главе Минобороны Андрею Белоусову.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин согласился, что нужно привлекать идеи и опыт специалистов-штурмовиков для внедрения новых технологий на поле боя, отметив, что власти стараются делать именно так.
Глава государства в пятницу, в День России провел в Кремле встречу с участниками СВО. Один из бойцов отметил важность внедрения новых технологий на поле боя и предложил привлекать к этому специалистов, которые участвуют в боевых действиях в составе штурмовых подразделений. Он указал, что их знания и опыт будут востребованы среди производителей и разработчиков вооружений.
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"Я полностью с этим согласен. Мы так и стараемся делать", - отреагировал Путин.
Он спросил бойца, есть ли у него конкретные идеи в этой части и предложил передать эти предложения напрямую главе Минобороны Андрею Белоусову, который участвовал во встрече. Президент напомнил, что министр обороны, еще будучи первым вице-премьером, занимался этими вопросами, отчасти космической сферой и передовыми разработками.
"И имея в виду, что он работал по этим высокотехнологичным направлениям, в том числе он и оказался в кресле министра обороны. Поэтому давайте ваши предложения. Я вот сейчас должен буду перейти к другой части моего сегодняшнего распорядка дня, а министра попрошу остаться. Прямо перекиньте ему все эти идеи, ладно? Мы так и стараемся делать", - заверил Путин.
Президент упомянул о примере командующего одной из группировок войск, который хорошо наладил работу по этому направлению, создавал в зоне своей ответственности большое количество небольших предприятий и лабораторий, грамотно и быстро применял эти новые наработки.
"Теперь он замминистра обороны, именно этим и занимается. Поэтому если есть необходимость еще более, так скажем, деятельно и максимально разбюрокраченно организовать эту работу, было бы здорово", - заключил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинАндрей Белоусов
 
 
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