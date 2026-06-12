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Страны НАТО имеют высокоразвитые экономики, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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19:29 12.06.2026
Страны НАТО имеют высокоразвитые экономики, заявил Путин

Путин: страны НАТО имеют высокий уровень развития

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО имеют высокий уровень технологического и научного развития, а также высокоразвитые экономики.
  • Путин отметил, что страны НАТО пытались нанести России стратегическое поражение, но поняли, что это невозможно.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Страны НАТО имеют высокий уровень развития, у них высокоразвитые экономики, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в пятницу, в День России, встретился с участниками СВО. Во время беседы президент отметил, что страны НАТО пытались нанести РФ стратегическое поражение.
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"Теперь поняли, что это невозможно", - добавил Путин.
"(Страны НАТО - ред.) объединяют свои усилия, в том числе интеллектуальные. Надо отдать должное, уровень развития натовских стран технологический, научный - высокий, это высокоразвитые экономики", - отметил Путин.
Президент отметил, что Россия должна учитывать возможности противника, совершенствовать и укреплять свои технологии. В этом контексте Путин отметил, что у РФ есть много вооружений, которых нет у противника.
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