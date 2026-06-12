Страны НАТО имеют высокоразвитые экономики, заявил Путин

"(Страны НАТО - ред.) объединяют свои усилия, в том числе интеллектуальные. Надо отдать должное, уровень развития натовских стран технологический, научный - высокий, это высокоразвитые экономики", - отметил Путин.

Президент отметил, что Россия должна учитывать возможности противника, совершенствовать и укреплять свои технологии. В этом контексте Путин отметил, что у РФ есть много вооружений, которых нет у противника.