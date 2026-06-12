Страны НАТО имеют высокоразвитые экономики, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО имеют высокий уровень технологического и научного развития, а также высокоразвитые экономики.
- Путин отметил, что страны НАТО пытались нанести России стратегическое поражение, но поняли, что это невозможно.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Страны НАТО имеют высокий уровень развития, у них высокоразвитые экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Теперь поняли, что это невозможно", - добавил Путин.
"(Страны НАТО - ред.) объединяют свои усилия, в том числе интеллектуальные. Надо отдать должное, уровень развития натовских стран технологический, научный - высокий, это высокоразвитые экономики", - отметил Путин.
Президент отметил, что Россия должна учитывать возможности противника, совершенствовать и укреплять свои технологии. В этом контексте Путин отметил, что у РФ есть много вооружений, которых нет у противника.