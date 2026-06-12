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Путин хотел бы жестом показать, чего добьются желающие поражения России - РИА Новости, 12.06.2026
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Путин хотел бы жестом показать, чего добьются желающие поражения России

Путин хотел бы жестом показать, чего добьются желающие поражения РФ страны НАТО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что хотел бы "жестом показать", чего добьются страны НАТО, желающие стратегического поражения России.
  • Он подчеркнул, что страны НАТО не добьются желаемого.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы "жестом показать", чего добьются страны НАТО, желающие стратегического поражения России, чтобы после этого поучаствовать "в разделе пирога".
Глава государства в пятницу, в День России, встретился с участниками СВО. Во время беседы президент отметил, что страны НАТО пытались нанести РФ стратегическое поражение, а некоторые страны даже вступили в альянс, чтобы поучаствовать "в разделе пирога", однако теперь они поняли, что это невозможно.
"Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются", - сказал Путин.
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