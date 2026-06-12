Путин хотел бы жестом показать, чего добьются желающие поражения России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что хотел бы "жестом показать", чего добьются страны НАТО, желающие стратегического поражения России.
- Он подчеркнул, что страны НАТО не добьются желаемого.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы "жестом показать", чего добьются страны НАТО, желающие стратегического поражения России, чтобы после этого поучаствовать "в разделе пирога".
"Если бы камер не было, я бы показал известным всем вам жестом, чего они в этом случае добьются. Ничего не добьются", - сказал Путин.
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