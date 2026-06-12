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Возможности России будут только расти, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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19:15 12.06.2026
Возможности России будут только расти, заявил Путин

Путин: возможности РФ будут увеличиваться по мере роста оборонной промышленности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что возможности России будут увеличиваться по мере роста оборонной промышленности страны.
  • Президент подчеркнул необходимость адекватного ответа на использование противником БПЛА самолетного типа для защиты российских гражданских объектов.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Возможности России будут только увеличиваться по мере роста оборонной промышленности страны, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.
Он подчеркнул, что Россия должна как следует отвечать на использование противником БПЛА самолетного типа, чтобы отбить у него желание нападать на российские гражданские объекты.
«
"Мы будем это делать и будем делать это со все большими и большими наращиваемыми нами возможностями. Они у нас серьезные, и они будут только увеличиваться по мере роста возможностей оборонной промышленности Российской Федерации", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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