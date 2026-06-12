Путин в День России наградил работников оборонной промышленности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин наградил работников оборонной промышленности в День России.
- Глава государства встретился с участниками СВО в Кремле в День России.
- Ранее в пятницу Путин наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в День России наградил работников оборонной промышленности.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле. Ранее в пятницу он наградил Героев Труда и лауреатов государственных премий за 2025 год, церемония прошла в Большом Кремлевском дворце.
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"Перед тем, как прийти к вам... я занимался вручением наград государственных, и там была еще, кроме того, что показывали по средствам массовой информации, еще закрытая часть. И там я награждал представителей оборонной промышленности, ведущих наших предприятий", - сказал Путин.
Он добавил, что в рамках церемонии у него состоялась беседа с награжденными на производственные темы.
"Все они мне подробно рассказывали о том, что они сделали за предыдущий период времени и за что, собственно, страна их награждала. И что у них, что называется, на выданье находится: чем занимаются и что предлагают в самое ближайшее время", - добавил Путин.
Путин в День России встретился с участниками СВО
Вчера, 16:26