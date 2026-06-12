Путин объяснил, как надо отвечать на атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости адекватно отвечать на использование беспилотников противником.
- Противник расширяет использование БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть российское общество и нанести экономике страны ущерб.
- Россия будет наращивать удары по инфраструктуре противника, чтобы отбить у него желание нападать на гражданские объекты РФ.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия должна как следует отвечать на использование беспилотников противником, чтобы отбить у него желание нападать на российские гражданские объекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.
Он подчеркнул, что противник расширяет использование БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть российское общество и нанести России экономический ущерб, однако серьезных проблем стране он создать не сможет.
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"Но мы, имея в виду то, что они делают, должны отвечать им как следует. И мы это делаем и будем наращивать наши удары по инфраструктуре противника - так, чтобы отбить у них желание нападать на наши гражданские объекты", - заявил Путин.
"И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики - такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать и будем делать это со все большими и большими наращиваемыми нами возможностями", - добавил президент.
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