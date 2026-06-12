Путин объяснил, как надо отвечать на атаки ВСУ

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия должна как следует отвечать на использование беспилотников противником, чтобы отбить у него желание нападать на российские гражданские объекты, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.

"И им не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики - такого, во всяком случае, которого они добиваются. А мы будем это делать и будем делать это со все большими и большими наращиваемыми нами возможностями", - добавил президент.