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Россия будет наращивать производство переносных ЗРК "Верба", заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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19:03 12.06.2026
Россия будет наращивать производство переносных ЗРК "Верба", заявил Путин

Путин: РФ нарастит производство переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба"

© Фото : Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"ПЗРК 9К333 "Верба"
ПЗРК 9К333 Верба - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© Фото : Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"
ПЗРК 9К333 "Верба" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет наращивать производство переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба».
  • Президент РФ Владимир Путин говорил о наращивании производства «Вербы» на встрече с участниками специальной военной операции.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия будет наращивать производство переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба", сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.
«
"Верба", - это вооружение, которое есть у нас и в войсках, и будем наращивать производство. Министр (обороны РФ Андрей Белоусов - ред.) знает, совсем недавно я как раз об этом многократно и говорил - об использовании такой техники", - сказал Путин.
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