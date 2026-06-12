Россия будет наращивать производство переносных ЗРК "Верба", заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет наращивать производство переносных зенитно-ракетных комплексов «Верба».
- Президент РФ Владимир Путин говорил о наращивании производства «Вербы» на встрече с участниками специальной военной операции.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия будет наращивать производство переносных зенитно-ракетных комплексов "Верба", сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции.
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"Верба", - это вооружение, которое есть у нас и в войсках, и будем наращивать производство. Министр (обороны РФ Андрей Белоусов - ред.) знает, совсем недавно я как раз об этом многократно и говорил - об использовании такой техники", - сказал Путин.
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