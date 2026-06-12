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Путин сообщил о запуске еще 16 спутников связи, превосходящей Starlink - РИА Новости, 12.06.2026
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18:36 12.06.2026
Путин сообщил о запуске еще 16 спутников связи, превосходящей Starlink

Путин: РФ вывела 16 аппаратов спутниковой группировки, которая лучше Starlink

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин сообщил, что Россия недавно вывела на орбиту еще 16 аппаратов своей спутниковой группировки.
  • Путин отметил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает Starlink и даже может превосходить ее.
  • Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" в марте вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия недавно вывела еще 16 аппаратов системы спутниковой группировки, которая лучше, чем Starlink, сообщил президент России Владимир Путин.
В пятницу, в День России, президент провел встречу с военнослужащими. Во время беседы Путин отметил, что низкоорбитальная спутниковая группировка России "ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит".
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"Вопрос в наращивании спутниковой группировки. И это наращивание идет. Вот совсем недавно был очередной пуск… Плюс 16 аппаратов вывели. Этого, конечно, абсолютно недостаточно. Но самое главное, что проблема решена технологически, интеллектуально", - сказал Путин.
Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" в марте вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск был выполнен с применением системы отделения собственной разработки.
"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания (входит в ИКС Холдинг), разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.
Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту будет выведено более 250 космических аппаратов.
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