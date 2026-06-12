Путин сообщил о запуске еще 16 спутников связи, превосходящей Starlink

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин сообщил, что Россия недавно вывела на орбиту еще 16 аппаратов своей спутниковой группировки.
- Путин отметил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает Starlink и даже может превосходить ее.
- Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" в марте вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет".
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия недавно вывела еще 16 аппаратов системы спутниковой группировки, которая лучше, чем Starlink, сообщил президент России Владимир Путин.
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"Вопрос в наращивании спутниковой группировки. И это наращивание идет. Вот совсем недавно был очередной пуск… Плюс 16 аппаратов вывели. Этого, конечно, абсолютно недостаточно. Но самое главное, что проблема решена технологически, интеллектуально", - сказал Путин.
Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" в марте вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск был выполнен с применением системы отделения собственной разработки.
"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания (входит в ИКС Холдинг), разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.
Целевой срок старта коммерческой эксплуатации сервиса широкополосной спутниковой передачи данных на базе низкоорбитальной группировки - 2027 год. Первые тесты с клиентами пройдут уже в 2026 году. Всего для обеспечения глобального покрытия сервисом связи в режиме 24/7 на орбиту будет выведено более 250 космических аппаратов.
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27 ноября 2025, 11:20