Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин сообщил, что Россия недавно вывела на орбиту еще 16 аппаратов своей спутниковой группировки.

Путин отметил, что российская низкоорбитальная спутниковая группировка не уступает Starlink и даже может превосходить ее.

Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" в марте вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет".

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия недавно вывела еще 16 аппаратов системы спутниковой группировки, которая лучше, чем Starlink, сообщил президент России Владимир Путин.

В пятницу, в День России , президент провел встречу с военнослужащими. Во время беседы Путин отметил, что низкоорбитальная спутниковая группировка России "ничем не уступает Starlink, может быть, даже в чем-то и превосходит".

« "Вопрос в наращивании спутниковой группировки. И это наращивание идет. Вот совсем недавно был очередной пуск… Плюс 16 аппаратов вывели. Этого, конечно, абсолютно недостаточно. Но самое главное, что проблема решена технологически, интеллектуально", - сказал Путин.

Российская аэрокосмическая компания "Бюро 1440" в марте вывела на орбиту 16 спутников низкоорбитальной группировки "Рассвет". Космические аппараты разработаны на базе собственной платформы компании и интегрируют систему связи на архитектуре 5G NTN, обновленную систему энергопитания, терминалы межспутниковой лазерной связи нового поколения и плазменную двигательную установку. Пакетный запуск был выполнен с применением системы отделения собственной разработки.

"Бюро 1440" - российская аэрокосмическая компания (входит в ИКС Холдинг), разработчик и оператор отечественной спутниковой группировки для высокоскоростной передачи данных с глобальным покрытием.