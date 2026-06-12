Путин вспомнил одну из первых встреч с матерями погибших участников СВО

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил одну из своих первых встреч с матерями погибших участников СВО, поделившимися проблемами, с которыми сталкиваются их семьи.

Он отметил, что тогда Минздраву и Минобороны были поставлены дополнительные задачи, а также был создан фонд "Защитники Отечества", который активно заработал.