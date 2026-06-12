Путин вспомнил одну из первых встреч с матерями погибших участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин встретился с участниками СВО в Кремле в День России.
- Путин вспомнил о встрече с матерями погибших участников СВО, на которой обсуждались проблемы их семей, и отметил, что после этого были поставлены дополнительные задачи Минздраву и Минобороны, а также был создан фонд «Защитники Отечества».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил одну из своих первых встреч с матерями погибших участников СВО, поделившимися проблемами, с которыми сталкиваются их семьи.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
"Я помню одну из первых встреч с матерями погибших наших ребят, и вот тогда мамы некоторые... делились теми проблемами, с которыми их семьи сталкиваются, и некоторые говорили о том, что их сыновья вернулись из зоны боевых действий, но находятся в тяжелом состоянии", - сказал Путин.
Он отметил, что тогда Минздраву и Минобороны были поставлены дополнительные задачи, а также был создан фонд "Защитники Отечества", который активно заработал.