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Путин вспомнил одну из первых встреч с матерями погибших участников СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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17:58 12.06.2026

Путин вспомнил одну из первых встреч с матерями погибших участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с участниками СВО в Кремле в День России.
  • Путин вспомнил о встрече с матерями погибших участников СВО, на которой обсуждались проблемы их семей, и отметил, что после этого были поставлены дополнительные задачи Минздраву и Минобороны, а также был создан фонд «Защитники Отечества».
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил одну из своих первых встреч с матерями погибших участников СВО, поделившимися проблемами, с которыми сталкиваются их семьи.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
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"Я помню одну из первых встреч с матерями погибших наших ребят, и вот тогда мамы некоторые... делились теми проблемами, с которыми их семьи сталкиваются, и некоторые говорили о том, что их сыновья вернулись из зоны боевых действий, но находятся в тяжелом состоянии", - сказал Путин.
Он отметил, что тогда Минздраву и Минобороны были поставлены дополнительные задачи, а также был создан фонд "Защитники Отечества", который активно заработал.
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