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Удары по гражданским объектам не разобщат российское общество, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:57 12.06.2026
Удары по гражданским объектам не разобщат российское общество, заявил Путин

Путин: ударами по гражданским объектам противник не сможет разобщить общество РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся решить задачу разобщения российского общества.
  • Президент подчеркнул, что противнику также не удастся нанести тот ущерб экономике России, которого они добиваются.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ударами по гражданским объектам противнику не удастся решить задачу разобщения российского общества, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Им (противнику - ред.) не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются", - сказал Путин во время встречи с военнослужащими, участниками спецоперации.
Путин проводит встречу с военнослужащими-участниками СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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