Удары по гражданским объектам не разобщат российское общество, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что ударами по гражданским объектам противнику не удастся решить задачу разобщения российского общества.
- Президент подчеркнул, что противнику также не удастся нанести тот ущерб экономике России, которого они добиваются.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Ударами по гражданским объектам противнику не удастся решить задачу разобщения российского общества, заявил президент России Владимир Путин.
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"Им (противнику - ред.) не удастся решить ни задачу разобщения общества, ни нанесения ущерба нам в сфере экономики. Такого, во всяком случае, которого они добиваются", - сказал Путин во время встречи с военнослужащими, участниками спецоперации.
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