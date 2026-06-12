Путин рассказал, почему Белоусов оказался во главе Минобороны

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"В значительной степени он (Белоусов - ред.) оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим (высокотехнологичным - ред.) направлениям", - сказал глава государства на встрече с участниками СВО.