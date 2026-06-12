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Путин рассказал, почему Белоусов оказался во главе Минобороны - РИА Новости, 12.06.2026
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17:40 12.06.2026 (обновлено: 17:54 12.06.2026)
Путин рассказал, почему Белоусов оказался во главе Минобороны

Путин: Белоусов возглавил МО, т.к. работал по высокотехнологичным направлениям

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения Государственных премий, а также вручения золотых медалей Героя Труда РФ
Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения Государственных премий, а также вручения золотых медалей Героя Труда РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин выступает на церемонии вручения Государственных премий, а также вручения золотых медалей Героя Труда РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Андрей Белоусов возглавил Министерство обороны РФ в том числе потому, что ранее работал по высокотехнологичным направлениям.
  • Андрей Белоусов работал по высокотехнологичным направлениям, будучи гражданским министром, министром экономики и первым заместителем председателя правительства.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов возглавил МО в том числе потому, что ранее на разных должностях работал по высокотехнологичным направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В значительной степени он (Белоусов - ред.) оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим (высокотехнологичным - ред.) направлениям", - сказал глава государства на встрече с участниками СВО.
Путин проводит встречу с военнослужащими-участниками СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Вчера, 16:26
 
Владимир ПутинАндрей БелоусовМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
 
 
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