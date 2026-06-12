Путин рассказал, почему Белоусов оказался во главе Минобороны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Андрей Белоусов возглавил Министерство обороны РФ в том числе потому, что ранее работал по высокотехнологичным направлениям.
- Андрей Белоусов работал по высокотехнологичным направлениям, будучи гражданским министром, министром экономики и первым заместителем председателя правительства.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов возглавил МО в том числе потому, что ранее на разных должностях работал по высокотехнологичным направлениям, заявил президент России Владимир Путин.
«
"В значительной степени он (Белоусов - ред.) оказался в кресле министра обороны именно потому, что он, будучи гражданским министром, министром экономики, первым заместителем председателя правительства, работал по этим (высокотехнологичным - ред.) направлениям", - сказал глава государства на встрече с участниками СВО.
Путин в День России встретился с участниками СВО
Вчера, 16:26