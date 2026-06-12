Путин рассказал о работе по социальному обеспечению участников СВО

"Поверьте мне, все в правительстве об этом думают. Как ребятам помочь найти себя, как сделать так, чтобы они были достойно трудоустроены, получили дополнительные навыки, профессию или образование. И медицинская реабилитация сама по себе... Это огромная работа. И всегда в любой большой работе всегда чего-то, какие-то затыки есть: что-то забыли, где-то недосмотрели. Но система заточена на то, чтобы выстраивать эту работу самым наилучшим образом", - подчеркнул Путин.