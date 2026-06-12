Путин рассказал о работе по социальному обеспечению участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство РФ работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства и обеспечения жильем участников СВО.
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что будут созданы условия для финансовой и организационной поддержки участников СВО по направлениям: медицинская реабилитация, получение образования, трудоустройство и обеспечение жильем.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Правительство РФ постоянно работает над вопросами медицинской реабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильем вернувшихся с фронта участников СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
"Все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, такие, как вы и ваши товарищи, имели и финансовую возможность, и организационную, и так далее. Это касается, кроме всего прочего, и обеспеченности жильем. То есть по всем этим направлениям: медицинская реабилитация, получение образования, трудоустройство, и министр (обороны РФ Андрей Белоусов - ред.) ставит этот вопрос постоянно, и председатель правительства (Михаил Мишустин - ред.) ", - сказал Путин.
Власти понимают, что после окончания СВО значительное количество людей станут гражданскими, отметил глава государства.
"Поверьте мне, все в правительстве об этом думают. Как ребятам помочь найти себя, как сделать так, чтобы они были достойно трудоустроены, получили дополнительные навыки, профессию или образование. И медицинская реабилитация сама по себе... Это огромная работа. И всегда в любой большой работе всегда чего-то, какие-то затыки есть: что-то забыли, где-то недосмотрели. Но система заточена на то, чтобы выстраивать эту работу самым наилучшим образом", - подчеркнул Путин.
Он призвал военнослужащих сообщать вышестоящим начальникам о существующих проблемах, чтобы они были услышаны властями.