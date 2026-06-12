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Путин рассказал о работе по социальному обеспечению участников СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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17:38 12.06.2026 (обновлено: 19:13 12.06.2026)
Путин рассказал о работе по социальному обеспечению участников СВО

Путин: правительство работает над обеспечением жильем участников СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство РФ работает над вопросами медреабилитации, образования, трудоустройства и обеспечения жильем участников СВО.
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что будут созданы условия для финансовой и организационной поддержки участников СВО по направлениям: медицинская реабилитация, получение образования, трудоустройство и обеспечение жильем.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Правительство РФ постоянно работает над вопросами медицинской реабилитации, образования, трудоустройства, обеспечения жильем вернувшихся с фронта участников СВО, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
"Все будем делать для того, чтобы наши бойцы, ребята, такие, как вы и ваши товарищи, имели и финансовую возможность, и организационную, и так далее. Это касается, кроме всего прочего, и обеспеченности жильем. То есть по всем этим направлениям: медицинская реабилитация, получение образования, трудоустройство, и министр (обороны РФ Андрей Белоусов - ред.) ставит этот вопрос постоянно, и председатель правительства (Михаил Мишустин - ред.) ", - сказал Путин.
Власти понимают, что после окончания СВО значительное количество людей станут гражданскими, отметил глава государства.
"Поверьте мне, все в правительстве об этом думают. Как ребятам помочь найти себя, как сделать так, чтобы они были достойно трудоустроены, получили дополнительные навыки, профессию или образование. И медицинская реабилитация сама по себе... Это огромная работа. И всегда в любой большой работе всегда чего-то, какие-то затыки есть: что-то забыли, где-то недосмотрели. Но система заточена на то, чтобы выстраивать эту работу самым наилучшим образом", - подчеркнул Путин.
Он призвал военнослужащих сообщать вышестоящим начальникам о существующих проблемах, чтобы они были услышаны властями.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Вчера, 16:57
 
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