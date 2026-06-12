Путин рассказал, почему встретился со штурмовиками в День России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин встретился с участниками СВО в Кремле в День России.
- Путин подчеркнул значение боевой работы, которую делают участники СВО.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что встретился со штурмовиками в День России в Кремле, чтобы подчеркнуть значение той работы, которую они делают.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО.
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"Специально вас сегодня собрал здесь, в День России, в Кремле, чтобы самим фактом нашей встречи и беседы подчеркнуть значение той работы боевой, которую вы делаете", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин в День России встретился с участниками СВО
Вчера, 16:26