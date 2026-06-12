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Штурмовые группы и пехота ставят точку в решении боевых задач, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:30 12.06.2026 (обновлено: 17:51 12.06.2026)
Штурмовые группы и пехота ставят точку в решении боевых задач, заявил Путин

Путин: штурмовые группы и пехота ставят точку в решении любой боевой задачи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин отметил решающую роль российских штурмовых групп на встрече с участниками СВО.
  • По словам Путина, штурмовые группы ставят точку в решении любой боевой задачи.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в пятницу отметил решающую роль российских штурмовых групп, сказав, что они всегда ставят точку в решении любой боевой задачи.
"Я начал с того, что вы герои. Я прямо так не сказал, но я все время об этом говорю... Кто же вперед-то идет? Штурмовые группы. Окончательно ставят точку в решении любой боевой задачи, конечно, пехота, конечно, штурмовики, которые зашли и заняли, застолбили за Россией территорию. Это вы делаете. Вам и вашим сослуживцам низкий поклон", - сказал президент.
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