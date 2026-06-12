Штурмовые группы и пехота ставят точку в решении боевых задач, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин отметил решающую роль российских штурмовых групп на встрече с участниками СВО.
- По словам Путина, штурмовые группы ставят точку в решении любой боевой задачи.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО в пятницу отметил решающую роль российских штурмовых групп, сказав, что они всегда ставят точку в решении любой боевой задачи.
"Я начал с того, что вы герои. Я прямо так не сказал, но я все время об этом говорю... Кто же вперед-то идет? Штурмовые группы. Окончательно ставят точку в решении любой боевой задачи, конечно, пехота, конечно, штурмовики, которые зашли и заняли, застолбили за Россией территорию. Это вы делаете. Вам и вашим сослуживцам низкий поклон", - сказал президент.