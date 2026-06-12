Путин попросил показать Москву участникам СВО

"Отпуск это хорошо и правильно, Андрей Рэмович. Но кроме этого... Я не знаю, все ли были в Москве-то раньше. Может, и в Москве-то не были раньше. Поэтому надо хотя бы, пока они здесь, пока в отпуск не разъехались, чтобы могли со столицей познакомиться. Тем более праздничный день, она красивая, украшенная. Обязательно программку им сделайте", - сказал глава государства Белоусову в ходе встречи.