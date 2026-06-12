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Путин попросил показать Москву участникам СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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17:30 12.06.2026 (обновлено: 20:12 12.06.2026)
Путин попросил показать Москву участникам СВО

Путин попросил показать Москву участникам СВО, с которыми встретился

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции в День России.
  • Путин попросил показать Москву участникам СВО, чтобы они могли познакомиться со столицей.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил показать Москву участникам СВО, с которыми он встретился в День России.
Путин в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции. В конце встречи президент поинтересовался у присутствующих, удалось ли им познакомиться с Москвой, и спросил министра обороны РФ Андрея Белоусова, есть ли отдельная программа для этого. Глава Минобороны ответил, что бойцы обязательно получат дополнительный отпуск на десять дней.
"Отпуск это хорошо и правильно, Андрей Рэмович. Но кроме этого... Я не знаю, все ли были в Москве-то раньше. Может, и в Москве-то не были раньше. Поэтому надо хотя бы, пока они здесь, пока в отпуск не разъехались, чтобы могли со столицей познакомиться. Тем более праздничный день, она красивая, украшенная. Обязательно программку им сделайте", - сказал глава государства Белоусову в ходе встречи.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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