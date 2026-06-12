Путин оценил роль общения "Защитников Отечества" с семьями участников СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что прямое общение фонда «Защитники Отечества» с семьями участников спецоперации дает свои результаты.
- Президент встретился с участниками СВО в Кремле в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Прямое общение фонда "Защитники Отечества" с семьями участников спецоперации дает свои результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
"Надеюсь, во всяком случае, насколько я чувствую, фонд ("Защитники Отечества" - ред.) заработал достаточно активно, привлекает членов семей и самих бывших участников специальной военной операции к своей работе во всех регионах Российской Федерации. И вот это прямое общение с семьями, с конкретными людьми, прямое общение дает свои результаты", - сказал Путин.