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Путин оценил роль общения "Защитников Отечества" с семьями участников СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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17:28 12.06.2026
Путин оценил роль общения "Защитников Отечества" с семьями участников СВО

Путин: общение "Защитников Отечества" с семьями участников СВО дает результаты

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что прямое общение фонда «Защитники Отечества» с семьями участников спецоперации дает свои результаты.
  • Президент встретился с участниками СВО в Кремле в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Прямое общение фонда "Защитники Отечества" с семьями участников спецоперации дает свои результаты, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
"Надеюсь, во всяком случае, насколько я чувствую, фонд ("Защитники Отечества" - ред.) заработал достаточно активно, привлекает членов семей и самих бывших участников специальной военной операции к своей работе во всех регионах Российской Федерации. И вот это прямое общение с семьями, с конкретными людьми, прямое общение дает свои результаты", - сказал Путин.
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