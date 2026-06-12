Противнику не удастся нанести России экономический ущерб, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинская армия расширяет использование БПЛА самолетного типа.
- Владимир Путин заявил, что эти действия направлены на раскол российского общества и нанесение экономического ущерба, но они не достигнут своей цели.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинская армия расширяет использование БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть российское общество и нанести экономический ущерб, ей это не удастся, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача - это внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится", - сказал глава государства на встрече с участниками СВО.
"Ясно, что это предмет нашего особого рассмотрения. И здесь несколько задач мы должны решить", - добавил Путин, назвав первой среди них укрепление российской системы ПВО.
Путин в День России встретился с участниками СВО
Вчера, 16:26