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Противнику не удастся нанести России экономический ущерб, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:28 12.06.2026 (обновлено: 18:10 12.06.2026)
Противнику не удастся нанести России экономический ущерб, заявил Путин

Путин: ВСУ расширяют использование БПЛА, чтобы расколоть российское общество

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинская армия расширяет использование БПЛА самолетного типа.
  • Владимир Путин заявил, что эти действия направлены на раскол российского общества и нанесение экономического ущерба, но они не достигнут своей цели.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Украинская армия расширяет использование БПЛА самолетного типа, чтобы расколоть российское общество и нанести экономический ущерб, ей это не удастся, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники главным образом для решения одной задачи. И задача - это внести раскол в российское общество, нанести нам моральный ущерб, нравственный ущерб, посеять какую-то растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб. Ничего не получится", - сказал глава государства на встрече с участниками СВО.
"Ясно, что это предмет нашего особого рассмотрения. И здесь несколько задач мы должны решить", - добавил Путин, назвав первой среди них укрепление российской системы ПВО.
Путин проводит встречу с военнослужащими-участниками СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
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