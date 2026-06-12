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Очень много служащих Минобороны приходит из числа бойцов СВО, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:26 12.06.2026 (обновлено: 17:47 12.06.2026)
Очень много служащих Минобороны приходит из числа бойцов СВО, заявил Путин

Путин: очень много служащих Минобороны приходит из числа бойцов СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил, что многие служащие в Минобороны приходят из числа участников СВО.
  • Он подчеркнул, что участники СВО лучше понимают ситуацию в зоне боевых действий и знают, что нужно улучшать.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Очень много служащих в Минобороны приходят из числа участников СВО, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе встречи с участниками СВО в День России отметил, что участники СВО лучше понимают ситуацию, которая происходит в зоне боевых действий, и знают, что нужно улучшать.
"У нас, кстати говоря, очень много приходят из войск. Мы стараемся все это использовать на уровне самого министерства (обороны - ред.)", - сказал Путин.
Он также поделился историей о командующем группировкой, который после стал замминистра обороны.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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