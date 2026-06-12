Очень много служащих Минобороны приходит из числа бойцов СВО, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил, что многие служащие в Минобороны приходят из числа участников СВО.
- Он подчеркнул, что участники СВО лучше понимают ситуацию в зоне боевых действий и знают, что нужно улучшать.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Очень много служащих в Минобороны приходят из числа участников СВО, рассказал президент РФ Владимир Путин.
Президент в ходе встречи с участниками СВО в День России отметил, что участники СВО лучше понимают ситуацию, которая происходит в зоне боевых действий, и знают, что нужно улучшать.
"У нас, кстати говоря, очень много приходят из войск. Мы стараемся все это использовать на уровне самого министерства (обороны - ред.)", - сказал Путин.
Он также поделился историей о командующем группировкой, который после стал замминистра обороны.
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