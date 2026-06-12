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Путин: Россия каждый день берет под контроль исторические территории на СВО - РИА Новости, 12.06.2026
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17:24 12.06.2026 (обновлено: 17:38 12.06.2026)
Путин: Россия каждый день берет под контроль исторические территории на СВО

Путин: Россия каждый день берет под контроль свои исторические территории на СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия берет под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции.
  • По словам президента, процесс взятия территорий под контроль происходит каждый день.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия каждый день берет под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Шаг за шагом - не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого", - сказал он на встрече с участниками спецоперации.
Такой исход не должен вызывать сомнений ни у кого, подчеркнул президент.
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
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