Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия берет под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции.
- По словам президента, процесс взятия территорий под контроль происходит каждый день.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия каждый день берет под контроль свои исторические территории в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Шаг за шагом - не так быстро, как нам бы хотелось, но мы идем каждый день. Постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет. Мы добьемся этого", - сказал он на встрече с участниками спецоперации.
Такой исход не должен вызывать сомнений ни у кого, подчеркнул президент.