Россия должна учитывать возможности противника, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости учитывать возможности противника, развивать и укреплять свои возможности.
- Глава государства встретился с участниками СВО в Кремле в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия должна учитывать возможности противника, развивать и укреплять свои возможности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО в Кремле.
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"Мы, конечно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять", - сказал Путин на встрече.
"Мы так и будем делать", - добавил президент.
В этом контексте он отметил, что у России в том числе есть низкоорбитальная спутниковая группировка, которую необходимо наращивать.
Путин в День России встретился с участниками СВО
Вчера, 16:26