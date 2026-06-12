Россия должна учитывать возможности противника, заявил Путин

"Мы, конечно, должны учитывать возможности противника, совершенствовать наши возможности, развивать их и укреплять", - сказал Путин на встрече.

"Мы так и будем делать", - добавил президент.

В этом контексте он отметил, что у России в том числе есть низкоорбитальная спутниковая группировка, которую необходимо наращивать.