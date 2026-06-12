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Все вопросы должны решаться переговорами, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:22 12.06.2026 (обновлено: 17:37 12.06.2026)
Все вопросы должны решаться переговорами, заявил Путин

Путин: все вопросы должны решаться переговорами, а не ультиматумами в адрес РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что все вопросы должны решаться переговорами, а не ультиматумами в адрес России.
  • Владимир Путин встретился с участниками специальной военной операции в День России.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все вопросы должны решаться переговорами, а не ультиматумами в адрес РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
Путин в День России встретился с участниками специальной военной операции.
"Решать (нужно - ред.) все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес", - сказал глава государства в ходе встречи.
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