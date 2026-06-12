Все вопросы должны решаться переговорами, заявил Путин

МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Все вопросы должны решаться переговорами, а не ультиматумами в адрес РФ, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

"Решать (нужно - ред.) все вопросы с помощью переговоров, но это должны быть переговоры, а не ультиматумы в наш адрес", - сказал глава государства в ходе встречи.