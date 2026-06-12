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Путин рассказал, зачем некоторые страны вступили в НАТО - РИА Новости, 12.06.2026
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17:22 12.06.2026 (обновлено: 17:35 12.06.2026)
Путин рассказал, зачем некоторые страны вступили в НАТО

Путин: некоторые страны вступили в НАТО, чтобы "поучаствовать в разделе пирога"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что некоторые страны пытались нанести России стратегическое поражение.
  • По словам Путина, некоторые страны вступили в НАТО после 2022 года, чтобы «поучаствовать в разделе пирога» в случае поражения России, но поторопились с этим.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Некоторые страны после 2022 года даже вступили в НАТО, чтобы "поучаствовать в разделе пирога" в случае поражения России, но они поторопились, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Они пытаются нанести нам стратегическое поражение. Пытались. Теперь поняли, что это невозможно, это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились. Некоторые (страны - ред.) даже вступили в НАТО для того, чтобы "поучаствовать в разделе пирога", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин рассказал о странах НАТО, которые пытались нанести поражение России
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