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Россия укрепляет систему ПВО для противодействия БПЛА, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:20 12.06.2026 (обновлено: 17:34 12.06.2026)
Россия укрепляет систему ПВО для противодействия БПЛА, заявил Путин

Путин: Россия укрепляет систему ПВО для противодействия БПЛА самолетного типа

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Россия укрепляет свою систему ПВО для противодействия БПЛА самолетного типа.
  • По словам Путина, противник расширяет использование БПЛА самолетного типа и пытается нанести России моральный, экономический и другие виды ущерба.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Россия укрепляет свою систему ПВО для противодействия БПЛА самолетного типа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО.
"Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники", - заявил президент.
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Он добавил, что противник атаками беспилотниками самолетного типа пытается внести раскол в российское общество, нанести моральный ущерб, нравственный ущерб, а также посеять растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб.
"Здесь несколько задач мы должны решить. Первое, мы должны укреплять систему ПВО страны самую разную. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, специалисты это знают. Для работы на самых разных высотах, с разными объектами поражения. И мы делаем это, и будем это делать", - сказал Путин.
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