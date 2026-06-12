Россия укрепляет систему ПВО для противодействия БПЛА, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия укрепляет свою систему ПВО для противодействия БПЛА самолетного типа.
- По словам Путина, противник расширяет использование БПЛА самолетного типа и пытается нанести России моральный, экономический и другие виды ущерба.
МОСКВА, 12 июн – РИА Новости. Россия укрепляет свою систему ПВО для противодействия БПЛА самолетного типа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО.
"Что касается БПЛА самолетного типа, мы видим, что противник расширяет использование этой военной техники", - заявил президент.
Он добавил, что противник атаками беспилотниками самолетного типа пытается внести раскол в российское общество, нанести моральный ущерб, нравственный ущерб, а также посеять растерянность среди граждан России и нанести экономический ущерб.
"Здесь несколько задач мы должны решить. Первое, мы должны укреплять систему ПВО страны самую разную. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, специалисты это знают. Для работы на самых разных высотах, с разными объектами поражения. И мы делаем это, и будем это делать", - сказал Путин.