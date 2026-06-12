Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию.
- Переговоры возможны только с учетом национальных интересов России, заявил президент Владимир Путин.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия готова вести переговоры по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы согласны вести переговоры, но только с учетом наших национальных интересов. Причем не просто сегодняшнего дня, а перспективных, рассчитанных на историческую перспективу", - сказал Путин на встрече с военнослужащими, участниками СВО.