В НАТО поняли невозможность стратегического поражения России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что страны НАТО поняли невозможность стратегического поражения России.
- Глава государства отметил, что страны НАТО поторопились с публичными заявлениями о возможности нанести России стратегическое поражение.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Страны НАТО теперь поняли, что задачу нанести стратегическое поражение России невозможно решить, они поторопились говорить об этом публично, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО.
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"Но вот они (страны НАТО - ред.) пытаются нанести нам стратегическое поражение, пытались, теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин в День России встретился с участниками СВО
Вчера, 16:26