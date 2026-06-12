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В НАТО поняли невозможность стратегического поражения России, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:18 12.06.2026 (обновлено: 17:31 12.06.2026)
В НАТО поняли невозможность стратегического поражения России, заявил Путин

Путин: страны НАТО поняли, что нанести стратегическое поражение РФ невозможно

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что страны НАТО поняли невозможность стратегического поражения России.
  • Глава государства отметил, что страны НАТО поторопились с публичными заявлениями о возможности нанести России стратегическое поражение.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Страны НАТО теперь поняли, что задачу нанести стратегическое поражение России невозможно решить, они поторопились говорить об этом публично, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с участниками СВО.
«
"Но вот они (страны НАТО - ред.) пытаются нанести нам стратегическое поражение, пытались, теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились", - сказал Путин в ходе встречи.
Путин проводит встречу с военнослужащими-участниками СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
Путин в День России встретился с участниками СВО
Вчера, 16:26
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияНАТОВ миреВладимир Путин
 
 
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