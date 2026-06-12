В НАТО поняли невозможность стратегического поражения России, заявил Путин

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"Но вот они (страны НАТО - ред.) пытаются нанести нам стратегическое поражение, пытались, теперь поняли, что это невозможно. Это задача, которую невозможно решить. Они перестарались, когда публично об этом заявили, поторопились", - сказал Путин в ходе встречи.