У противника нет многих вооружений, которые есть у России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что у противника нет многих вооружений, которые есть у России.
- Путин сказал, что таких вооружений у России станет еще больше и они будут лучше.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. У противника нет многих вооружений, которые есть у России, и таких у страны будет еще больше, и они будут лучше, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Многих вещей (видов вооружений - ред.) нет у противника, а у нас есть. И будет больше еще и лучше", - сказал Путин в ходе встречи с военнослужащими, участниками СВО.