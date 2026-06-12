Путин: Россия восемь лет ждала мирного решения конфликта в Донбассе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия восемь лет ждала решения конфликта на Донбассе мирными средствами.
- Глава государства отметил, что Минские соглашения не были выполнены, и это привело к необходимости защищать интересы и людей на Донбассе вооруженным путем.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия 8 лет ждала решения конфликта на Донбассе мирными средствами и была вынуждена защищать людей там вооруженным путем, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
"Мы восемь лет ждали решений (конфликта на Донбассе - ред.) мирными средствами. Потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава (киевского - ред.) режима прямо сказал: "ничего выполнять не будем" (Минские соглашения - ред.). Ну и что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей, которые там проживают", - сказал глава государства в ходе встречи.