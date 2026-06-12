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Путин: Россия восемь лет ждала мирного решения конфликта в Донбассе - РИА Новости, 12.06.2026
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17:15 12.06.2026 (обновлено: 17:25 12.06.2026)
Путин: Россия восемь лет ждала мирного решения конфликта в Донбассе

Путин: РФ 8 лет ждала решения конфликта в Донбассе мирными средствами

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия восемь лет ждала решения конфликта на Донбассе мирными средствами.
  • Глава государства отметил, что Минские соглашения не были выполнены, и это привело к необходимости защищать интересы и людей на Донбассе вооруженным путем.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Россия 8 лет ждала решения конфликта на Донбассе мирными средствами и была вынуждена защищать людей там вооруженным путем, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
"Мы восемь лет ждали решений (конфликта на Донбассе - ред.) мирными средствами. Потом стало ясно, что это невозможно, потому что глава (киевского - ред.) режима прямо сказал: "ничего выполнять не будем" (Минские соглашения - ред.). Ну и что? Нам пришлось другими средствами защищать наши интересы и людей, которые там проживают", - сказал глава государства в ходе встречи.
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