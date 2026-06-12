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Недругов России всегда было много, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:15 12.06.2026 (обновлено: 17:30 12.06.2026)
Недругов России всегда было много, заявил Путин

Путин: недругов России всегда было много, и сейчас все к ней лезут

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с участниками специальной военной операции
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что у России всегда было много недругов.
  • По словам президента, сейчас, как и в прошлом, недруги России объединяются против нее, как это было при Наполеоне и Гитлере.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Недругов России всегда было много, и при Наполеоне, и при Гитлере, и сейчас все к ней лезут, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все недруги наши, а их много было всегда. Всегда же объединялись: при Наполеоне, что, Франция с нами воевала? Все страны Европы воевали тогда с Россией. А при Гитлере? Все то же самое. Посмотрите, что творилось под Сталинградом. Кстати говоря, под Сталинградом советские войска понесли впервые меньше потерь, чем противник. Но кто там воевал? Со всех европейских стран без всякого преувеличения, отметились все. И сейчас тоже все к нам лезут", - сказал глава государства на встрече с участниками СВО.
 
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