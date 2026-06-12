Никому не удавалось добиться стратегического поражения России, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что никогда и никому не удавалось добиться стратегического поражения России.
- По словам президента, это происходит благодаря осознанию ответственности многонационального сплоченного народа перед будущими поколениями.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Никогда и никому не удавалось добиться стратегического поражения России, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками СВО.
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"Никогда и никому не удавалось добиться стратегического окончательного поражения России, потому что наш многонациональный сплоченный народ понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед нашими детьми и внуками", - сказал президент.
Путин в День России встретился с участниками СВО
Вчера, 16:26