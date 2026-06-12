Путин: народ России понимает ответственность перед будущими поколениями

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями.
- Заявление было сделано в ходе встречи с участниками специальной военной операции.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Многонациональный народ России понимает свою ответственность перед будущими поколениями, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Многонациональный сплоченный народ (РФ - ред.) понимает свою ответственность перед будущими поколениями, перед нашими детьми и внуками", - сказал российский лидер в ходе встречи с участниками специальной военной операции.