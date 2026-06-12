Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил, что минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия.
- Президент сделал заявление в ходе встречи с военнослужащими — участниками специальной военной операции.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Запад признал, что минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
"Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали в Минске так называемые соглашения, а потом, вот сейчас, полгода назад или сколько там, публично признались: сделали специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия. Ну сказали же прямо, и бывший канцлер сказал Федеративной Республики Германия, и бывший президент Франции", - сказал Путин в ходе встречи.