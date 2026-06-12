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Минские соглашения были нужны Киеву для перевооружения, заявил Путин - РИА Новости, 12.06.2026
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17:12 12.06.2026 (обновлено: 17:39 12.06.2026)
Минские соглашения были нужны Киеву для перевооружения, заявил Путин

Путин: Минские соглашения были нужны Киеву для перевооружения

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.06.2026
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия.
  • Президент сделал заявление в ходе встречи с военнослужащими — участниками специальной военной операции.
МОСКВА, 12 июн - РИА Новости. Запад признал, что минские соглашения были подписаны специально, чтобы дать киевскому режиму перевооружиться и начать военные действия, заявил президент России Владимир Путин.
Президент РФ в День России встретился с военнослужащими, участниками специальной военной операции.
"Выяснилось, что они в Минск приехали, подписали в Минске так называемые соглашения, а потом, вот сейчас, полгода назад или сколько там, публично признались: сделали специально для того, чтобы дать киевскому режиму возможность перевооружиться и начать боевые действия. Ну сказали же прямо, и бывший канцлер сказал Федеративной Республики Германия, и бывший президент Франции", - сказал Путин в ходе встречи.
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